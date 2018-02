Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

Ljubljana, 21. februarja - V Sindikatu upokojencev Slovenije so ministrici, pristojni za delo in zdravje, Anjo Kopač Mrak in Milojko Kolar Celarc, v javnem pismu spomnili na pomanjkanje sredstev za zdravstveno nego v domovih za starejše. Sindikat deluje tudi na področju skrbi za starostnike, zato bi obenem želel biti vključen v razprave pri varuhu človekovih pravic.