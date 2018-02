Uefa in Evropska komisija okrepili sodelovanje

Ljubljana, 21. februarja - Evropska nogometna zveza (Uefa) in Evropska komisija sta na sedežu komisije v Bruslju obnovili in razširili dogovor o sodelovanju. Pri podpisu sporazuma so sodelovali predsednik Uefe Aleksander Čeferin, prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans in komisar Tibor Navracsics.