Sankališča najbolj pritegnejo otroke

Ljubljana, 24. februarja - Zimski dnevi poleg mraza in prometnih preglavic prinašajo tudi pestro paleto dejavnosti na snegu. Mednje se uvršča sankanje, nad katerim so po podatkih sankališč na Pohorju, Krvavcu, v Kranjski Gori in drugod, najbolj navdušeni najmlajši. Nekatere proge so odprte ponoči, ponekod pa nudijo tudi izposojo sani in organizirano sankanje za skupine.