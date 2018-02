Raziskavi: Male skupine manipulirajo spletne vsebine

Berlin, 21. februarja - Majhne skupine skrajno desnih aktivistov so pogosto tiste, ki pomembno manipulirajo spletne razprave, še posebej ko gre za politične teme, in širijo sovražni govor na spletu, potrjujeta dve raziskavi, opravljeni v Nemčiji, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa. Ti t. i. troli so med drugim tudi skušali vplivati na lanske volitve v Nemčiji.