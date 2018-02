Zadruge v odkup preostale dobre četrtine Mlekarne Celeia

Arja vas/Slovenj Gradec, 21. februarja - Zadruge, ki imajo že sedaj v lasti skupno dobrih 73 odstotkov Mlekarne Celeia, so se s Skupino KD Group dogovorile o odkupu 25,99-odstotnega lastniškega deleža, ki ga ima v mlekarni družba KD Kapital. Kot so za STA pojasnili v Skupini KD Group, je prodajni postopek v zaključni fazi, prodajne cene in vrednosti posla pa ne morejo komentirati.