Demokracija: Zadnja postaja (22. 2.)

Ljubljana, 22. februarja - O okusih se ne razpravlja. Tako pravijo. Če je nekomu všeč ruska ruleta in tisti občutek, ko ne ve, ali mu bo krogla preluknjala možgane ali ne, tudi prav; če nekomu teknejo insekti, naj mu. Toda ne z mojim denarjem in ne na moj račun. Kajti gledanje in poslušanje prvega predizbora letošnje Eme je bilo natanko to, piše v Demokraciji Jože Biščak.