Mol lani za 18 odstotkov povečal čisti dobiček

Ljubljana, 21. februarja - Madžarski energetski velikan Mol je lani izboljšal poslovanje. Čisti dobiček skupine Mol je dosegel 1,11 milijarde dolarjev, kar je 18 odstotkov več kot v letu prej. Čisti dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je znašal 2,45 milijarde dolarjev, k rezultatu pa so prispevali vsi poslovni segmenti, so zadovoljni v skupini.