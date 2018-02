Štiri osebe zaradi oboroženih ropov v enomesečnem priporu

Celje, 21. februarja - Za štiri osebe, ki so od novembra lani do začetka tega meseca na območju Celja, Velenja in Žalca izvedle več oboroženih ropov, je preiskovalni sodnik odredil enomesečni pripor. Tri osebe, ki so jih celjski kriminalisti aretirali v ponedeljek, pa so v sodnem pridržanju, so sporočili s Policijske uprave Celje.