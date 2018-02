Vertigo Mojce Zlokarnik o spremenljivi naravi barve

Ljubljana, 21. februarja - V Galeriji Kresija v četrtek odpirajo razstavo slik Mojce Zlokarnik z naslovom Vertigo, ki bodo pred očmi gledalca oživile. Pri opazovanju slik namreč prihaja do navideznega oddaljevanja in približevanja barvnih ploskev ter samodejnega nastajanja navideznih črt, kar je posledica delovanja vidnega aparata in premišljene rabe barve.