Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

Pariz, 21. februarja - Kronično pitje velikih količin alkohola je glavni dejavnik tveganja za vse oblike demence, predvsem kar zadeva zgodnji začetek bolezni, je razvidno iz raziskave, ki so jo objavili danes v strokovni reviji The Lancet Public Health. Raziskovalci so proučili več kot 57.000 primerov zgodnje oblike demence v Franciji.