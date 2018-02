Delo: Ekosistemi brez okoljskega dovoljenja

Ljubljana, 21. februarja - Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo družbe Ekosistemi zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja. S tem je odločba agencije za okolje o odvzemu dovoljenja podjetju, v katerem je lani prišlo do obsežnega požara, postala dokončna in izvršljiva, poroča današnje Delo. Družba bo zaradi odvzema okolja vložila tožbo na upravno sodišče.