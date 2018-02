Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

Ljubljana, 21. februarja - Slovenščina je trdoživ organizem, živo bitje, ki smo ga ohranili in razvijali stoletja in stoletja. Od brižinske pridige v slovenskem jeziku do Trubarjevega Katekizma je slovenščina tiho in vztrajno cvetela kot zimzelen pod snegom, ob današnjem svetovnem dnevu maternih jezikov razmišlja predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Ivo Svetina.