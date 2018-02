Ljubljana, 20. februarja - Košarkarice Triglava so v zadnji tekmi 1. kroga drugega dela 1. SKL premagale Maribor s 76:44. Že pred tem je Akson Ilirija premagala Grosuplje, Celjanke so visoko nadigrale Ježico, Konjice pa so bile boljše od Domžal.