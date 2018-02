Dnevnik: Nesreče, afere, napake in kršenja pravil (21. 2.)

Ljubljana, 20. februarja - Letošnji slovenski nastopi na zimski olimpijadi v Južni Koreji so bili že od samega začetka povezani z nesrečnimi poškodbami, z aferami, ki jih našemu olimpijskemu komiteju ni uspelo niti ustaviti niti pomesti pod preprogo, in z rezultatskimi neuspehi, ki so jih, kljub vsemu, mnogi napovedovali, piše Miha Štamcar v Dnevniku.