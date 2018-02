Primorske novice: Korupcija? Dajte no mir! (21. 2.)

Koper, 20. februarja - Včeraj se je na dnevnem redu državnega zbora znašla novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Malo verjetno je, da bo sprejeta še v tem mandatu. Morda je bil to cilj. Vlada, ki se je s programom ukrepov zavezala, da bo spremembe sprejela do konca leta 2015, je to storila z dvema letoma zamude, piše Silva Križman v Primorskih novicah.