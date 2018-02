Večer: Kaj so zdrobili! (21. 2.)

Maribor, 20. februarja - Slovenci so v igri slovenskih risov hitro prepoznali borbenost, kolektivnost ... In potem je, neposredno pred včerajšnjo četrtfinalno tekmo, s katero bi lahko ponovili uspeh izpred štirih let, prišlo razkritje Mednarodnega olimpijskega komiteja, da so hokejista Žigo Jegliča ujeli pri kršitvi protidopinških pravil, piše Bojan Bauman v Večeru.