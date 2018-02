V Avstriji nove obtožbe antisemitizma na račun svobodnjakov

Dunaj, 20. februarja - V Avstriji so se le nekaj tednov potem, ko je moral odstopiti visok strankin kandidat Udo Landbauer, pojavile nove obtožbe antisemitizma na račun svobodnjakov (FPÖ). Avstrijski tednik Falter danes namreč poroča, da so v pesmarici študentske bratovščine Bruna Sudetia odkrili podobna protisemitska besedila, kot se je to zgodilo pred tedni.