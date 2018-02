Učitelji se pri delu z otroki s posebnimi potrebami srečujejo z vedno novimi izzivi

Ljubljana, 21. februarja - Ob nedavni splošni stavki v vzgoji in izobraževanju je bilo slišati tudi opozorila učiteljev in vzgojiteljev o vedno novih izzivih, ki jih pred njih postavlja delo z otroki s posebnimi potrebami. To delo je zahtevno, pravijo, obenem pa opozarjajo, da ga država ni primerno ovrednotila.