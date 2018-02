Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 20. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi izgubil 0,59 odstotka, pocenila pa se je večina blue chipov. Največ so med delnicami indeksa izgubile delnice Krke, ki so bile tudi najprometnejše, saj so ob nekaj več kot 200.000 evrov sklenjenih poslov zdrsnile za več kot dva odstotka. Skupni promet na borzi je dosegel 452.170 evrov.