Eurobarometer: Slovenci glede boja proti korupciji bolj optimistični

Bruselj, 20. februarja - Evropejci dojemajo korupcijo kot veliko težavo in oviro pri poslovanju, vendar zadnji raziskavi Eurobarometer kažeta na določeno izboljšanje stanja ter porast optimizma med državljani in predstavniki podjetij, so sporočili iz Bruslja. Da je korupcija v državi razširjena, meni 89 odstotkov Slovencev, kar je za dve odstotni točki manj kot leta 2013.