Nina Peče Grilc za STA: Film podpiramo s spoštljivostjo, gledalce obravnavamo s pozornostjo

pogovarjala se je Alenka Vesenjak

Ljubljana, 21. februarja - Direktorica Kinodvora Nina Peče Grilc je za STA spregovorila o zgodovini in prihodnosti kina in nenazadnje o osnovi - ohranjati film kot umetnost in občinstvu ponuditi kar najboljšo izkušnjo. Kinodvor je v desetih let postal mesto druženja in razpravljanj o filmih za čisto vse generacije, od gledalcev, ki so še v plenicah, do upokojencev.