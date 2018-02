Najpomembnejše stranke in zavezništva na parlamentarnih volitvah v Italiji

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 27. februarja - V Italiji se bodo v nedeljo za sedeže v obeh domovih italijanskega parlamenta potegovali kandidati več kot 30 strank. A le sedem strank ima po zadnjih anketah možnosti za uvrstitev v poslansko zbornico in senat. Leve in desne stranke so se pred volitvami večinoma povezale v že tradicionalna zavezništva.