Walmart četrtletje sklenil s precej nižjim dobičkom

New York, 20. februarja - Ameriška trgovska veriga Walmart je v zadnjem četrtletju lanskega poslovnega leta, ki se je končalo januarja, vknjižila 2,2 milijarde dolarjev (1,76 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 42 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej. Prihodki so se sicer zvišali za 4,1 odstotka, a so družbo prizadeli višji stroški.