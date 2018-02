Zdravstveni inšpektorat odsvetuje nakup kapsul za hujšanje z vsebnostjo DNP.

Ljubljana, 20. februarja - Zdravstveni inšpektorat RS odsvetuje nakup kapsul, ki vsebujejo 2,4-dinitrophenol (DNP) in so dostopne na spletu. Gre za industrijsko kemikalijo, ki ni varna za uživanje. Trži se kot t. i. fat burner za namen hujšanja. Pristojni organi so sporočili, da je uživanje tovrstnih izdelkov v Veliki Britaniji od 2015 povzročilo vsaj osem smrti.