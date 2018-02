Burja povzroča težave v prometu

Ljubljana, 20. februarja - Zaradi burje v vipavski dolini je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo, poroča prometnoinformacijski center. Vremenoslovci opozarjajo, da bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro.