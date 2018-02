Dars v dveh mesecih z vinjetami iztržil tri milijone več kot lani

Ljubljana, 20. februarja - Dars je od 1. decembra lani do konca januarja prodal nekaj manj kot 1,22 milijona vinjet, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Zanje je iztržil skupno 65,5 milijona evrov oz. tri milijone evrov več kot leto prej. Cestninski nadzorniki so med 1. januarjem in 5. februarjem izdali 4831 plačilnih nalogov oz. 43 odstotkov več.