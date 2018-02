Obrat MDK v Zalogu ostaja zaprt

Ljubljana, 20. februarja - V Mesninah dežele Kranjske (MDK) so inšpekcijo za varno hrano zaprosili za odlog inšpekcijskega pregleda začasno zaprtega obrata podjetja v ljubljanskem Zalogu. Obrat ima odločbo o zaprtju do 22. februarja, v MDK, kjer si želijo brezhibno urejene dokumentacije, pa so zaprosili za odlog pregleda, ta bo 26. februarja, so za STA pojasnili v MDK.