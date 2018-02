Za varnost starejših doma ključna preventiva

Piran, 20. februarja - Starejši več časa preživijo doma, kjer se zgodi tudi največ padcev, zato je ključnega pomena preventiva, so ugotavljali na današnjem omizju o varnem bivanju doma v starosti, ki so ga pripravili v Piranu. Tako je treba pravočasno razmisliti o primerni ureditvi bivalnega okolja in poskrbeti za varovanje na daljavo.