Zavrč, 20. februarja - V Zavrču je vojaško terensko vozilo danes približno ob 9. uri zapeljalo s ceste in se pri tem prevrnilo na bok. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in preprečili iztekanje tekočin. Reševalci so enega poškodovanca odpeljali v bolnišnico, je objavila uprava za zaščito in reševanje.