Pahor in južnokorejski predsednik za poglobitev sodelovanja med državama

Seul/Ljubljana, 20. februarja - Slovenski in južnokorejski predsednik Borut Pahor in Moon Jae-in sta se danes v Seulu zavzela za poglobitev sodelovanja med Slovenijo in Južno Korejo. Pahor je tudi podprl politiko južnokorejskega kolega do Severne Koreje. Slovenski predsednik je uradni del obiska v Južni Koreji sklenil z obiskom demilitarizirane cone na meji med Korejama.