Pil se je v 70 letih spreminjal in razvijal v koraku s časom

Ljubljana, 21. februarja - Pred 70 leti je izšla prva številka Pila, takrat Pionirskega lista, na zgolj štirih straneh. Časopis za otroke, ki se je razvijal in spreminjal v koraku s časom, še danes mladim pomaga odraščati, rešuje njihove težave in stiske, jih razvredri in odpira teme, ki jih zanimajo. Pilov 70. rojstni dan bodo danes proslavili v knjigarni Konzorcij.