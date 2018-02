Poslanca Škoberne in Kordiš v primeru Šami nista storila kaznivega dejanja

Ljubljana, 20. februarja - Kriminalisti so zaključili preiskavo dejanj poslancev Mihe Kordiša (ZL) in Jana Škoberneta (SD), ki sta sirskega begunca Ahmada Šamija na dan, ko naj bi ga predali Hrvaški, za nekaj ur odpeljala v DZ. Elementov kaznivega dejanja niso odkrili, o čemer so konec januarja že obvestili tožilstvo, so za STA potrdili na ljubljanski policijski upravi.