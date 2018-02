Varuh človekovih pravic naklonjen noveli, namenjeni dvigu precepljenosti

Ljubljana, 20. februarja - Varuh človekovih pravic je naklonjen predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih, po kateri bi javni vrtci in vrtci, financirani iz javnih sredstev, morali zavrniti vpis otrok, ki niso cepljeni v skladu z zakonom. Meni, da varovanje javnega zdravja utemeljuje omejitev dostopa do javnega vrtca in tudi ne predstavlja prekomernega posega v pravice.