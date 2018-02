Zaradi ciklona Gita na Novi Zelandiji izredne razmere

Christchurch, 20. februarja - Ciklon Gita je danes dosegel novozelandski Južni otok, zaradi česar so tam v treh okrožjih razglasili izredne razmere. Zaprli so številne šole in tudi ceste. Novozelandska premierka Jacinda Ardern je ob tem sporočila, da so na območja, ki bi bila lahko v ciklonu najbolj prizadeta, poslali vojsko, poroča britanski BBC.