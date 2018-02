Klubski festival Ortofest z najdaljšo tradicijo kmalu v 19. izdajo

Ljubljana, 20. februarja - V ljubljanskem Orto baru se bo 29. marca začel 19. Orto fest, klubski festival z najdaljšo tradicijo, ki spodbuja slovensko klubsko sceno in obenem bogati kulturni utrip prestolnice. Do 28. aprila se bo zvrstilo 21 slovenskih in sedem tujih imen. Odprtje so organizatorji zaupali skupini Hamo & Tribute 2 Love, zaključek pa Omarju Naberju z bandom.