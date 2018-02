Na državni cesti pri Trebnjem prenova viadukta Ponikve

Trebnje, 20. februarja - Na državni cesti v Ponikvah pri Trebnjem so zaradi njegovega slabega stanja pred dnevi začeli prenovo tamkajšnjega leta 1958 zgrajenega in leta 1988 delno saniranega viadukta. Pogodbena vrednost prenove po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo znaša nekaj manj kot 1,28 milijona evrov, končanje prenove in sprostitev prometa predvidevajo septembra.