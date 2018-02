Bertoncelj, Klavora in Kysselefova na uvodnem svetovnem pokalu leta 2018

Melbourne, 20. februarja - Slovenski telovadci Sašo Bertoncelj, Rok Klavora in Tjaša Kysselef bodo od četrtka do nedelje tekmovali na prvem svetovnem pokalu v sezoni 2018 v avstralskem Melbournu. Vsi trije so si za cilj postavili preboj v finale, saj so čez zimo dobro trenirali in tekmo čakajo dobro pripravljeni.