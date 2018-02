V Srbiji aretirali osem tujcev zaradi snemanja vojaških območij

Beograd, 19. februarja - Srbska vojaška policija je aretirala osem tujih državljanov, ki so nezakonito snemali ali poskušali vstopiti na vojaška območja, je danes sporočilo srbsko ministrstvo za obrambo. Narodnosti aretiranih niso razkrili, so pa srbski mediji poročali, da naj bi bila med aretiranimi dva državljana ZDA in dva državljana Ukrajine.