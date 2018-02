Nemškim vojakom primanjkuje zimskih oblačil in druge opreme

Berlin, 19. februarja - Nemškim vojakom naj bi glede na informacije nemškega časnika Rheinische Post primanjkovalo zimskih oblačil, neprebojnih jopičev in šotorov. Poslanci iz vseh strank so se že burno odzvali na poročanje časnika, češ da je to še zadnje v nizu ponižanj nemške vojske. Že pred tem so nemški mediji poročali, da vojski primanjkuje tankov.