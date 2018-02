Postojna, 19. februarja - V središču Postojne je oborožen in zamaskiran moški okrog 16.30 oropal denarno ustanovo. Neznanec je zagrozil zaposlenim, pobral denar in pobegnil. Policisti ga še iščejo, so sporočili s koprske policijske uprave. Šlo naj bi za postojnsko poslovalnico Primorske hranilnice Vipava.