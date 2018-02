Unicef: Vsako leto življenje izgubi 2,6 milijona novorojenčkov

New York, 20. februarja - Vsako leto življenje izgubi 2,6 milijonov dojenčkov pred dopolnjenim prvim mesecem. Največjo verjetnost preživetja imajo novorojenčki, ki se rodijo na Japonskem, Islandiji in v Singapurju, najmanjšo pa tisti, ki se rodijo v Pakistanu, Srednjeafriški republiki in Afganistanu, piše Unicef v danes objavljenem poročilu.