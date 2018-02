Slovenski skakalci olimpijske nastope končali s 5. mestom

Pyeongchang, 19. februarja - Na olimpijski igrah v Pyoengchangu so bile danes zgolj tri končne odločitve, vključno z moško ekipno tekmo v smučarskih skoki, na kateri so Slovenci končal na petem mestu. Skakaško zlato je šlo na Norveško, z naslovi olimpijskih prvakov pa so se okitili še nemška in kanadska moška boba dvoseda in norveški hitrostni drsalec Havard Lorentzen.