Pahor danes v Seulu z južnokorejskim predsednikom

Seul, 20. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se bo danes v Seulu sestal z gostiteljem, južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom. V okviru obiska bosta ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak in korejska zunanja ministrica Kang Kyung-wha podpisali meddržavni sporazum o socialni varnosti, so sporočili z urada predsednika.