Murska Sobota/Ljubljana, 19. februarja - Na predobravnavnem naroku so danes v Murski Soboti 33-letnega Hrvata Dejana Dragaševića, ki je v kombiju čez mejo peljal 30 tujcev, obsodili na leto in štiri mesece zapora ter 1200 evrov kazni. Tožilstvo je predlagalo leto in pol zapora.