V Veliki Britaniji akademika zaradi zlorab na spletu obsodili na 32 let zapora

London, 19. februarja - V Veliki Britaniji so danes 29-letnega raziskovalca na Univerzi Birmingham Matthewa Falderja zaradi 137 kaznivih dejanj, med katerimi so tudi zlorabe ma spletu, obsodili na 32 let zapora. Med drugim je Falder na spletu spodbujal k posilstvu štiriletnega dečka. Zločine je priznal že med oktobrskim zaslišanjem.