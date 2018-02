Most sprožil parlamentarni postopek za razglasitev hrvaškega gospodarskega pasu v Jadranu

Zagreb, 19. februarja - Hrvaška opozicijska stranka Most neodvisnih list je danes v saboru sprožila postopek za razglasitev hrvaškega gospodarskega pasu v Jadranu. Most je januarja letos napovedal, da bodo zahtevali razglasitev hrvaškega gospodarskega pasu, kar je bilo jeseni 2016 tudi pogoj za sodelovanje v vladi s HDZ, s katero so bili v koaliciji do lanske pomladi.