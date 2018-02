Celje, 19. februarja - V Celju so danes opravili žreb skupin za moško rokometno evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo med 19. in 29. julijem v mestu ob Savinji. Igra kroglic je določila, da se bo Slovenija v skupinskem delu pomerila s Srbijo, Norveško in Izraelom.