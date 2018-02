Ormoške vinogradnike skrbi napoved tamkajšnje kleti o manj kooperantih

Ptuj, 19. februarja - Predstavniki sveta Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so na današnjem sestanku izrazili skrb za obstoj vinogradništva na ormoškem območju, če se bo uresničila napoved ormoške kleti, da bo od tamkajšnjih vinogradnikov odkupovala le še del najbolj kakovostnega pridelka. Vodstvo družbe in Kmetijsko zadrugo Ptuj so pozvali k novim pogovorom.