Avto v Izoli zbil 22-letnici, ena je huje poškodovana

Izola, 19. februarja - V noči na soboto so policisti prejeli prijavo, da je v Izoli nekdo z avtom zbil dve dekleti. Po ugotovitvah policije sta 22-letni domačinki štopali na pločniku, ko je mimo pripeljalo vozilo. Voznik naj bi drzno speljeval in zaviral, zatem pa zapeljal na pločnik in ju povozil. Eno od deklet je huje poškodovano.