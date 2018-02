Tedenska napoved - rekreacija od 20. do 26. 2.

IZBRANI DOGODKI

6. Ruthin tek in pohod

Ruthin tek se bo že tradicionalno odvijal na sprehajalni stezi okoli Blejskega jezera. Prireditev se bo začela v petek ob 17. uri in se zaključila v nedeljo ob isti uri. Startno-ciljni prostor bo pred Olimpijskim veslaškem centru Mala Zaka. Z namenom in željo pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo, organizatorji tudi letos vabijo tekače in pohodnike, da se jim pridružijo na 48-urni poti okoli Blejskega jezera, kjer je ogromno tekaških ur preživela tudi Ruth Podgornik Reš, in tako pomagajo družinam v težkem položaju. Informacije: www.nevergiveup.si

Tek na smučeh po starem

Obiskovalci s tekaško opremo starejšo od 20 let imajo prost vstop

Na sobotnem tekmovanju ne bodo merili časa, temveč bo strokovna žirija ocenjevala opremo ter slog. Na poligonu bo razstava zgodovine teka na smučeh na področju Medvod in okolice. Informacije: www.nordic-medvode.eu

KOLEDAR

TOREK, 20. februarja

MARIBOR - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

SREDA, 21. februarja

KOČEVJE - Dom na Rašici (631 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

ČETRTEK, 22. februarja

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

PETEK, 23. februarja

BLED - 6. Ruthin tek in pohod; pohodništvo. Informacije: www.nevergiveup.si

BLED - 6. Ruthin tek in pohod; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

KAMNA GORICA - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh.

SOBOTA, 24. februarja

LJUBLJANA - Škofjeloško hribovje; pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Teden v Pirenejih (Špa); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj gorništva za zahtevne zimske ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mali Grintovec (1813 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Klobuk (890 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Nočni pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Stellkopf (Avt, 2852 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Županova jama; pohodništvo. Informacije: Helena Tepina, 040 294 161, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

BOHINJ - Smučarski tek pod Senožeto; tek na smučeh.

ČATEŽ OB SAVI - Terme Čatež 2018; namizni tenis. Mednarodni turnir. Informacije: www.ntk-dobova.si/

DRAVOGRAD - Šisernikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

FRAM - Zimski pohod na Planico; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KAMNIK - Padna - Sv. Peter; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Parencana; turno kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KRANJ - Kranj masters challenge 2018; plavanje. Informacije: http://veteraniplavanje.spektrum.si/wp-content/uploads/2016/02/PROPOSITIONS-KRANJ-MASTERS-CHALLENGE-2018.pdf

KRANJSKA GORA - 5. Mengo pokal v veleslalomu - 2. tekma; alpsko smučanje.

KRŠKO - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LITIJA - 22. pohod Franca Štrusa; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MEDVODE - Tek na smučeh po starem; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

MISLINJA - Šisernikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Šisernikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Potepanje okoli Novega mesta; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PLANICA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POSTOJNA - Zimovanje odraslih na Nanosu (1240 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

RIBNICA NA POHORJU - Šisernikov pohod; planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEŽANA - Po vipavskih gričih; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Šisernikov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠKOFJA LOKA - Vražji prolaz in Zeleni vir (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Zimski pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si

TRBOVLJE - Dobrač (Avt, 2166 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

SVETA TROJICA - Šalčkin pohod; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 25. februarja

LJUBLJANA - Zasavska gora (930 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mala Učka (Hrv, 995 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

JESENICE - 56. Pokal mesta Jesenice; sankanje - naravne proge. Informacije: Klemen Rev, 051 372 753, sak.jesenice@gmail.com

LOGATEC - Tekaški dan; tek. Informacije: www.tekjelek.si

MARIBOR - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Brezova gora (567 m); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MENGEŠ - Ptičji vrh (1550 m); planinstvo. Informacije: Jože Hribernik, jozehrib@siol.net; http://pd-menge.si

MENGEŠ - Ptičji vrh (1550 m); turno smučanje. Informacije: http://pd-menge.si

NOVA GORICA - Poldanovec (1299 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PRESERJE - Po poti XIV divizije; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Treking cvetoča Madeira; pohodništvo - treking. Informacije: www.izimanija.si/treking-potovanje-madeira/

SOLKAN - 5. tek na Sabotin; tek. Informacije: www.primorskigorskiteki.si

VELIKE LAŠČE - Komna (1527 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIPAVA - Med vrhpoljskimi vinogradi; pohodništvo.

POLJČANE - Dom pod Reško planino (664 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Po obronkih Makol; pohodništvo.

PONEDELJEK, 26. februarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

